Z tego zasłynęli polscy hokeiści. Mówi o tym cały świat

Amerykanie grają twardy i fizyczny hokej. Nie boją się strzelać tzw. brudnych bramek. To jedna z najlepiej grających ciałem reprezentacji. Lubią też prowokować, co było widać w meczu ze Słowacją. Potrafią też z każdej sytuacji wrócić do meczu. Tego trzeba się od nich nauczyć. Na pewno nie oddamy im nic za darmo i będziemy się starali zaskoczyć świat

~ dodaje Maciaś.