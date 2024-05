Wysoka wygrana Niemców i dobry wynik dla Biało-Czerwonych. Znakomity mecz Polaka

Mecz rozpoczął się znakomicie dla Niemców. Już po 62 sekundach prowadzili oni 1:0. W zamieszaniu Kazachowie sami skierowali krążek do własnej bramki. Trafienie został jednak przypisane Maksymilianowi Szuberowi , bo tak stanowią przepisy. W hokeju nie ma bowiem bramek samobójczych. 21-latek urodził się w Opolu , a w tym roku zdążył już zadebiutować w NHL w barwach Arizona Coyotes .

Asystę przy tym golu zaliczono innemu zawodnikowi, pochodzącemu z Polski, Wojciechowi Stachowiakow i. To pochodzący z Gdańska hokeista, który przygodę z hokejem zaczynał w Weisswasser razem z innymi naszymi zawodnikami, ale potem przyjął niemieckie obywatelstwo.

Cztery asysty Wojciecha Stachowiaka. Niemcy rozbili rywala

O ile w pierwszej tercji Kazachstan miał jeszcze nadzieję na dobry rezultat, o tyle Niemcy rozwiali je w drugiej tercji. Strzelili trzy gole, a każdy kolejny był piękniejszy. John Peterka trafił do bramki Andrieja Szutowa po indywidualnej akcji, w której minął kilku rywali. Po tym golu nastąpiła zmiana w kazachskiej bramce.

W trzeciej tercji drugie trafienie w tym meczu dołożył Lukas Rieichel. To była piękna zespołowa akcja Niemców, w której od swojej tercji zagrali klepką. Chwilę później Kazachowie odpowiedzieli golem, choć początkowo nie został on uznany. Trener Gałym Mumbetalijew zdecydował się jednak na challenge. Jego wynik był dobry dla Kazachstanu. Gol został uznany. To jednak nie był koniec strzelania. Grający w przewadze Kazachowie stracili krążek, gdy rozgrywali zamek. Niemcy ruszyli ze skuteczną kontrą, którą sfinalizował Frederik Tiffels. Wynik spotkania ustalił Maximilian Kastner.