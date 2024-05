Wielkie rozgoryczenie reprezentanta Polski. Powiedział to wprost

Interia: Jakie uczucie najmocniej buzuje po takiej porażce?

Grzegorz Pasiut: - Złość pomieszana z przykrością. Mieliśmy wielką szansę, żeby się utrzymać. Wyszliśmy na prowadzenie i moim zdaniem z gry byliśmy lepsi. Ale Kazachstan pokazał doświadczenie z gry w Elicie... No nie wiem, jest mi przykro.

Słychać rozgoryczenie.

- Bo czekałem całe życie, żeby tutaj przyjechać i to wszystko przegraliśmy jednym meczem. Mieliśmy ogromną szansę, by pozostać w Elicie. Żebyśmy my, starsi zawodnicy, mogli stworzyć warunki młodszym hokeistom do tego, by mieli okazję się pokazywać i grać na wyższym poziomie międzynarodowym niż my mieliśmy do tej pory. Jest mi bardzo przykro. Reklama

Wydaje się, że kluczowym momentem spotkania z Kazachstanem była szybko stracona bramka na 1:1.

- Może i tak... Można powiedzieć, że Kazachstan nie grał kombinacyjnego hokeja. Zdobył wszystkie bramki w prosty sposób. Ciężko to oceniać na gorąco. Najbardziej zawiodło to, że w spotkaniu z Kazachstanem zdobyliśmy tylko jedną bramkę. Trudno, by w meczu o życie zdobyć jedną bramkę i się utrzymać. Wszystkim jest nam bardzo przykro, widziałem jak zawodnicy zareagowali na tę porażkę. Bardzo pragnęliśmy utrzymania. Panuje u nas wielki smutek.

Co dalej z tą reprezentacją? W kadrze znajduje się kilku wiekowych zawodników.

- To będą indywidualne decyzje... Wiekowych? My jesteśmy wiekowi już od dłuższego czasu. Już ponad pięć lat temu dziennikarze zrobili z nas "wiekowych" zawodników. A my tymi wiekowymi zawodnikami doczekaliśmy się gry w Elicie. Gdy tu jechaliśmy, wszyscy się zastanawiali, czy w tym wieku będziemy w stanie wytrzymać takie tempo, a tymczasem uważam, że nie odbiegaliśmy od żadnej drużyny fizycznie. Reklama

Nie chcę krytykować dziennikarzy, ale co sezon staramy się, by być dobrze przygotowanym. I myślę, że każdy z nas powinien być dumny, że tutaj przyjechaliśmy. Ale nie ma co ukrywać - chcieliśmy ugrać więcej.

W Ostrawie rozmawiali Piotr Jawor i Tomasz Kalemba

