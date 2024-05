Wielka przemiana Polaków. To był przełom, zaskoczyli wszystkich

Polacy zaskoczyli świat. Te słowa padły w szatni

- Powiedzieliśmy sobie przed meczem, że musimy strzelać z każdej nadarzającej się sytuacji. Tych okazji nie będzie za wiele, ale jeżeli się nadarzą, to trzeba je wykorzystywać. I tak też było. Ze świetnej strony pokazał się nasz młody i utalentowany Krzysiu Maciaś . Wykorzystywał swoje sytuacje. Bardzo cieszymy z tego faktu. Inne gole były podobne. To wynika z faktu, że gra jest szybka i wiele się dzieje na lodzie. Wystarczy niezbyt mocno strzelić, ktoś przejedzie przed bramkarzem, innym razem krążek odbije się przypadkowo i wpada do siatki - mówił Marcin Kolusz, najstarszy nasz reprezentant na MŚ.

To był przełom. Stracili zwycięstwo, ale docenią ten punkt

Polacy przyznali, że przełom miał miejsce u nich po meczu sparingowym ze Słowacją. To tam zobaczyli, jak powinni grać w Elicie. Poprawili zatem kilka elementów i to zadziałało. To tylko pokazuje, jak bardzo ważny jest stały kontakt z najlepszymi ekipami świata, a tego w ostatnich latach Biało-Czerwonym nieco brakowało.

- Trudno tak na gorąco podsumowywać co się wydarzyło w meczu z Łotwą. Na razie każdy z nas analizuje to, co zrobił na lodzie, a co mógł zrobić lepiej. Błędy się zdarzyły, bo przecież w takich gorących momentach mogliśmy spokojnie zagrać i wysłać krążek na wolne pole. Kiedy się uspokoimy i opadną emocje, to wówczas będziemy sobie cenili ten wynik, bo to przecież brązowi medaliści poprzednich mistrzostw. Każdy z tych chłopaków gra na najwyższym poziomie w swoich klubach. To jest solidna drużyna, która nadal posiada wysokie aspiracje - mówił Kolusz o meczu z Łotwą.