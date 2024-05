Urodził się w Gdańsku, ale gra dla Niemiec. Dla Polaków ma jasny przekaz

Wojciech Stachowiak: - Bardzo dobrze rozumiem się z moją piątką. Pasujemy do siebie stylem, chcemy grać szybko i ofensywnie, a z Kazachstanem udało się parę bramek strzelić. Mam nadzieję, że w przyszłości wpadnie ich jeszcze więcej.

- Maks to super zawodnik, nie bez powodu ma kontrakt w NHL i na pewno jeszcze nie raz zobaczycie go na liście strzelców.

- Tak. Zagra przeciwko Polsce, gdzie się urodziłem i wychowywałem przez 11 lat... Do tego cała moja rodzina mieszka w Polsce, więc będzie to bardzo emocjonalny mecz. Ale na pewno nie będę się przygotowywał czy wjeżdżał na lód z innym nastawieniem. To dla mnie kolejny spotkanie na mistrzostwach świata i tyle.