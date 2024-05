Ucieczka spod topora. Wciąż nie wiadomo, kto spadnie z Elity

W pierwszej tercji spotkanie układało się jeszcze po myśli Norwegów. Co prawda stroną przeważająca byli Austriacy (oddali 9 strzałów, Norwegia sześć), ale żaden z bramkarzy nie dał się pokonać.

W ostatniej tercji honorowe trafienie dla Norwegów zanotował Sander Engebraten , ale rywale odpowiedzieli strzałem do pustej bramki.

Porażka Norwegów oznacza, że wciąż nie mogą być pewni utrzymania - by pozostać w Elicie muszą zdobyć co najmniej punkt w jutrzejszym starciu z Wielką Brytanią. Z kolei Austria cały czas walczy o awans do ćwierćfinału.