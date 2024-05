To zdarza się niezwykle rzadko. Oto sytuacja u Polaków po dwóch porażkach

Czy można przegrać dwa spotkania i być zadowolonym? Okazuje się, że tak. Polscy hokeiści na Mistrzostwach Świata Elity na razie zdobyli punkt, a mimo to z dużym optymizmem patrzą na dalszą fazę turnieju. - Chyba każdy chciałby zagrać taki mecz, jak my ze Szwecją. Chwilo trwaj - mówi napastnik Marcin Kolusz. Dziś Polacy zmierzą się z Francją. Spotkanie o godz. 20.20. Transmisja w Polsacie Sport 1 i Polsat Box Go, relacja na Sport.Interia.pl.