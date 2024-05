To pokazuje skalę wyczynu Polaków MŚ. "Pokazaliśmy, że jest w nas siła"

Polscy hokeiści są już po rozruchu przed niedzielnym meczem mistrzostw świata Elity ze Szwecją (godz. 20.20, transmisja w Polsacie Sport 1 i Polsat Box Go, relacja na Sport.Interia.pl). To będzie rywal z najwyższej półki, który w pierwszym meczu zaprezentował niesamowitą grę. Nasi zawodnicy za to postraszyli w sobotę brązowych medalistów ostatnich mistrzostw świata - Łotyszy, przegrywając z nimi dopiero po dogrywce 4:5. O tym, jak duża to jest skala wydarzenia, świadczy statystyka.