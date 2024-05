To nie będzie zwykły mecz Polaków. Podtekstów nie zabraknie

Niemcy się rozkręcili. Wojciech Stachowiak jednym z najlepszych

W kolejnych meczach Niemcy imponowali już grą. Łotwę rozbili 8:1, a Kazachstan 8:2. Widać, że są na fali. Jedną z jaśniejszych postaci drużyny jest Wojciech Stachowiak. To napastnik, który urodził się w Gdańsku, a w wieku kilkunastu lat wyjechał do szkółki w Weisswasser. Niemcy dostrzegli jego talent i zabiegali o to, by grał w ich kadrze. I to im się udało, a Polska straciła niewątpliwie duży talent.