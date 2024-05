To największy problem polskich hokeistów. „Trenerzy muszą coś wymyślić”

- Zdecydowanie. Przewagi w naszym wykonaniu są na tym turnieju słabe. Mieliśmy ich trochę, ale jeszcze nie strzeliliśmy bramki. No niestety nie stwarzamy zbyt dużego zagrożenia w tym elemencie. Nad tym na pewno musimy popracować, bo dzięki temu wygrywa się mecze i większość drużyn na tym turnieju to pokazuje.

- Ciężko powiedzieć, to już zostawiam trenerom do analizy. Oni muszą coś wymyślić, my jedynie możemy ze sobą porozmawiać i próbować coś polepszyć. Jeśli zaczniemy wykorzystywać przewagi, to będzie szansa urwać punkt, a nawet wygrać mecz.