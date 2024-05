To był gracz meczu w reprezentacji Polski. "Pokazaliśmy serce do walki"

W meczu ze Szwecją nie mieliśmy nic do stracenia. Jedyne, czego od siebie oczekiwaliśmy, to było to, by zagrać najlepszy hokej, jaki potrafimy na tle takiego rywala. I chyba nieźle się zaprezentowaliśmy. Oni prowadzili grę, ale momentami dobrze się broniliśmy. Przetrzymaliśmy wiele osłabień, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Wiele brakuje nam do Szwedów, ale pokazaliśmy serce do walki

~ mówił Mateusz Bryk.