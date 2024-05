To będzie dla nich wyjątkowy mecz. Urodzili się w Polsce, teraz zagrają przeciwko nam

Rok temu Maksymilian Szuber i Wojciech Stachowiak dość sensacyjnie zostali wicemistrzami świata w hokeju na lodzie. Obaj urodzili się w Polsce, ale ich historie są zupełnie różne.

Szuber ma 21 lat. Na świat przyszedł w Opolu, ale do Niemiec wyjechał wraz z rodziną, gdy miał rok. Wychowywał się zatem już za naszą granicą.



Reklama Jak wygląda rzut karny w hokeju na lodzie? WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Maksymilian

- Dlatego też gram dla tego kraju, bo tam spędziłem całe życie - przyznał w rozmowie z Interia Sport. Reklama

W Niemczech wypatrzony został przez ludzi z akademii Red Bulla. Wcześniej grał w szkółce w Duesseldorfie. W zespołach juniorskich RB grywał wiele lat. Tam wypatrzyły go niemieckie kluby. W 2020 roku trafił do EHC Monachium, a stamtąd wyleciał do USA. W drafcie wybrany został przez Arizona Coyotes. W USA rozegrał 70 spotkań w lidze AHL w ekipie Tuckson Roadrunners, w których strzelił siedem goli i zanotował 21 asyst. W kwietniu tego roku zadebiutował w NHL. Rozegrał jedno spotkanie.



Dopóki mieszkał w Niemczech, to do Polski przyjeżdżał raz z w roku. Teraz pewnie będzie miał trudniej.



To będzie dla mnie wyjątkowe spotkanie. Na trybunach zasiądzie cała rodzina z Polski. Będą rodzice, ale też babcia i kuzynki oraz ciocia. Trochę się boję, ale będzie na pewno fajnie. Z niektórymi długo się już nie widziałem. Zasiądą pewnie w różnych koszulkach. Część w polskich, a część w niemieckich ~ mówił Szuber, który cieszy się z tego, że w niemieckiej reprezentacji ma boku innego Polaka - Wojciecha Stachowiaka.

Wojciech

Na co dzień jest on zawodnikiem ERC Ingolstadt.Pierwsze kroki w sporcie stawiał jednak w Gdańsku, w którym się urodził. Zaczynał od łyżwiarstwa figurowego, ale szybko zmienił łyżwy i przeniósł się do hokeja. Przygodę z tą dyscypliną zaczynał w Stoczniowcu Gdańsk.

Z Polski wyjechał w wieku 11 lat. Przeniósł się do Weisswasser (Białej Wody) zaraz za naszą granicą. Uczył się w polskiej szkole w Łęknicy, ale trenował w Niemczech. I tak przez trzy kolejne lata. Do tego miasta trafił z dwoma kolegami - Patrykiem Wysockim i Dominikiem Olszewskim.

Reklama

Z Weisswasser trafił do Krefeld, a następnie do Mannheim. W końcu zakotwiczył w Ingolstadt, ale po drodze zaliczył jeszcze przygodę w USA. Nie dostał się do draftu NHL, ale grał tam w lidze juniorskiej i w NCAA.

Stachowiak był objęty w Polsce programem Nadziei Olimpijskich, ale - jak widać - nie przywdziewa biało-czerwonych barw, a reprezentuje Niemcy.

Gra przeciwko Polsce, gdzie się urodziłem i wychowywałem przez 11 lat... Do tego cała moja rodzina mieszka w Polsce, więc na pewno będzie to bardzo emocjonalny mecz. Ale na pewno nie będę się przygotowywał czy wjeżdżał na lód z innym nastawieniem. To dla mnie kolejny spotkanie na mistrzostwach świata i tyle. To będzie jednak dla mnie mecz, którego nie zapomnę ~ przyznał Stachowiak w rozmowie z Interia Sport.

Na trybunach pojawi się rodzina, ale - jak przyznał hokeista z Gdańska - zasiądą w neutralnych koszulkach. Mają być w barwach klubu, w którym gra.



MŚ Elity. Gdzie i kiedy oglądać mecze?

Hokejowe MŚ Elity w Pradze i Ostrawie trwają od 10 maja. Następnymi rywalami Polaków będą: Niemcy (18 maja, godz. 16:20) i Kazachstan (20 maja, godz. 20:20). Transmisje i studio będzie można oglądać na sportowych antenach Polsatu oraz w Polsat Box Go. Relacje na Sport.Interia.pl.

Z Ostrawy - Tomasz Kalemba i Piotr Jawor, Interia Sport

Maksymilian Szuber / JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Wojciech Stachowiak (nr 19) / Foto Olimpik/NurPhoto / AFP