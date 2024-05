Świetny mecz Polaków i koszmarne wieści. Dramat kadrowicza, potrzebna będzie operacja

Bartosz Ciura to czołowy zawodnik naszej kadry. W meczu z Łotwą wyszedł w pierwszej piątce. To jeden z tych hokeistów, od których trener Robert Kalaber zaczyna układanie składu.

Niestety dla Ciury mistrzostwa świata się już zakończyły, co oznacza spory kłopot dla naszego selekcjonera.

Reklama Hokej MŚ 2024. Polska - Łotwa. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Koniec mistrzostw świata dla reprezentanta Polski. Dramat zawodnika

31-latek kontuzji nabawił się już w pierwszej tercji i mimo tego dotrwał do końca spotkania. Reklama

Zawodnik przyjął strzał na rękę. Niestety nastąpiło to tak niefortunnie, że złamał palec. Od razu po meczu potrzebne było prześwietlenie, które wykazało, że ma złamany piąty palec. Niestety w najbliższych dniach czeka go operacja, a potem sześć tygodni przerwy ~ przekazał Leszek Laszkiewicz, team leader naszej kadry, w rozmowie z Interia Sport.

- Bardzo szkoda, bo to był jeden z naszych najlepszych obrońców. Bartek pokazał niezwykły hart ducha i niesamowitą walkę do końca, bo urazu nabawił się już w pierwszej tercji i ze złamanym palcem grał do końca. Olbrzymi szacunek dla niego - dodał.

Ciura bardzo przeżywał to, co się wydarzyło. Mimo tak poważnego urazu chciał grać w dalszej części MŚ, ale nie pozwolił na to lekarz.

- Bartek był bardzo załamany. Przeżył niesamowicie to, co się stało, bo to jest charakterny człowiek. Chciał zrobić wszystko, by dalej grać, ale lekarz zdecydowanie mu zabronił - mówił Laszkiewicz.

Jego miejsce w kadrze zajmie Kacper Maciaś. To starszy brat Krzysztofa, który pięknie pokazał się hokejowemu światu w meczu z Łotwą, zdobywając dwie bramki. Młodszy z braci w Ostrawie stawi się z samego rana. Będzie do dyspozycji trenera już na porannym rozruchu.



MŚ Elity. Gdzie i kiedy oglądać mecze?

Hokejowe MŚ Elity w Pradze i Ostrawie trwają od 10 maja. Następnymi rywalami Polaków będą: Szwecja (12 maja, godz. 20:20), Francja (14 maja, godz. 20:20), Słowacja (15 maja, godz. 20:20), USA (17 maja, godz. 20:20), Niemcy (18 maja, godz. 16:20), Kazachstan (20 maja, godz. 20:20). Transmisje będzie można oglądać na sportowych antenach Polsatu oraz w Polsat Box Go. Relacje na Sport.Interia.pl. Reklama

Z Ostrawy - Tomasz Kalemba i Piotr Jawor, Interia Sport

Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie / Jarek Praszkiewicz / PAP

Bartosz Ciura / Foto Olimpik/NurPhoto / AFP