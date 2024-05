Słowacy dostali zakaz. Trener Polaków skomentował

Zamach na Roberta Fico. Robert Kalaber zabrał głos

- Jesteśmy na mistrzostwach świata i nie wiemy, co się dzieje. Wiadomo jednak, co się dzieje na świecie. Jest wojna i są ataki, co jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia. Trzymam kciuki za to, by było wszystko w porządku. Najważniejsze, żeby premier możliwie jak najszybciej wrócił do zdrowia. Nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć - mówił Kalaber.