Rywale postraszyli Polaków. „To były tylko dziecinne igraszki”

Zaczęła się najważniejsza impreza dla polskiego hokeja od co najmniej 22 lat! Na inaugurację Mistrzostw Świata Elity, w naszej grupie Niemcy po świetnym meczu pokonali Słowaków 6:4. Polacy do gry wchodzą jutro spotkaniem z Łotwą (godz. 16.20). Transmisje meczów na sportowych antenach Polsatu oraz w Polsat Box Go.