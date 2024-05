Rozpędzony walec na drodze Polaków. Tak spełniają marzenia

Ten mecz dla reprezentantów Polski jest spełnieniem marzeń i będą wspominali go latami. A zadanie mają w nim jasne - sprawić, by te wspomnienia nie były bolesne. O godz. 20:20 mecz Polska - Stany Zjednoczone w Mistrzostwa Świata Elity. Transmisja w Polsacie Sport 1 i Polsat Box Go, relacja na Sport.Interia.pl.