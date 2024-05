Prawdziwy pogrom w walce o finał. Fantastyczny triumf gospodarzy mistrzostw świata

Grad goli w pierwszej tercji

Prowadzenie Szwedzi uzyskali już w czwartej minucie, kiedy Marcus Johansson wykorzystał błąd Pavla Zachy i posłała krążek do siatki obok bramkarza rywala.

To nie był jednak koniec emocji w pierwszej tercji. W 10. minucie Dawid Kampf dostał podanie od Nečasa i strzałem po lodzie zaskoczył Filipa Gustavssona.

Popis Czechów w O2 Arenie

Po tym, jak w pierwszej tercji oglądaliśmy dobre, wyrównane widowisko, w drugiej tercji gospodarze mistrzostw rzucili się rywalom do gardeł. Czesi, wspierani głośnym dopingiem publiczności w O2 Arenie w Pradze w przeciągu kilkudziesięciu sekund zaaplikowali rywalom dwa gole.

Ich radość na niespełna pięć minut przed końcem drugiej tercji przyćmił nieco Joel Eriksson, który podczas gry Szwedów w przewadze, zdobył trzecią bramkę dla swojej drużyny. To zwiastowało olbrzymie emocje w ostatniej tercji i zaciętą walkę o finał mistrzostw świata!

Zabójcze kontry, Czechy w finale!

Szwedzi musieli się otworzyć i zaatakować, co gospodarze turnieju skrzętnie wykorzystali. Trzecia tercja to był popis Lukasa Sedlaka, który zdobył w niej dwie bramki. Najpierw po świetnej kontrze pokonał szwedzkiego bramkarza, a w 53. minucie po raz drugi trafił do siatki, odbierając nadzieję rywalom.