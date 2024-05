Porażka Polaków. Co działo się w szatni? "Zostawię to za zamkniętymi drzwiami"

Gdyby podzielić mecz na połowy, to w pierwszej Francja zdecydowanie was zdominowała.

Kamil Wałęga: - Po pierwszej tercji wygrywali 2:0 i grało im się łatwiej. My wróciliśmy do gry od połowy drugiej odsłony i wtedy już wyglądało to lepiej, ale zabrakło nam czasu, by zrobić coś więcej.