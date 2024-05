Polski hokeista miał chwile radości w MŚ. "W końcu nam się odjeżyło"

Polacy, by pozostać w hokejowej Elicie, musieli wygrać z Kazachstanem w trzech tercjach. Biało-Czerwoni lepiej rozpoczęli to spotkanie i objęli prowadzenie.

Nie poszli jednak za ciosem. Rywal to wykorzystał i szybko odpowiedział.

Patryk Wronka: zostawiliśmy serce na lodzie

O wyniku spotkania zadecydowała trzecia tercja, którą Kazachowie wygrali 2:0.

- Mieliśmy dużo lepszy początek meczu od rywala. Gdybyśmy od razu strzelili na 2:0, to pewnie grałoby się nam łatwiej. Rywal jednak szybko odpowiedział. Fajnie, że w końcu strzeliliśmy bramkę w przewadze i nam się to - jak się to mówi - odjeżyło - mówił Wronka. Reklama

Zapytany o to, czy nasza drużyna nie grała w tym spotkaniu zbyt nerwowo, odparł: - Nie wiem. To był jednak zamknięty mecz. Nie było zbyt wiele strzałów. Nikt nie chciał popełnić błędów i może dlatego tak to wyglądało.

Polscy hokeiści pokazali nam hokej, do jakiego w ich wykonaniu nie byliśmy przyzwyczajeni. Postawili się mocnym rywalom, ale zabrakło im szczęścia i chyba też doświadczenia w graniu na takim poziomie.

Zebraliśmy wielkie doświadczenie w tym turnieju. Wiele z niego wyniesiemy. Cieszymy się z tego, że mogliśmy się sprawdzić na tle takich zawodników. Wiemy, że jeszcze wiele nauki przed nami, choć wcale nie było tak źle ~ ocenił Wronka.

W Ostrawie Biało-Czerwoni grali przed kilkutysięczną publicznością, teraz by może przyjdzie im grać w Dywizji IA przed garstką fanów na trybunach. To będzie ta różnica i choćby z tego względu naszym hokeistom zależało na tym, by zostać w gronie najlepszych.

- Pewnie właśnie tak będzie. Żałujemy tego meczu z Kazachstanem, ale też tego z Francją - przyznał Wronka, który zdradził, że dla niego momentem, który pozostanie mu w pamięci, była bramka w meczu z USA (1:4). Sędziowie ostatecznie jej nie uznali, ale hokeista z Nowego Targu miał swoje chwile radości w Ostrawie.

- Każda rozegrana tercja w Elicie tak naprawdę przyniosła nam radość. Zostawiliśmy serce na lodzie - zakończył.

Z Ostrawy - Tomasz Kalemba i Piotr Jawor, Interia Sport

