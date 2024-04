Polska rozbiła silnego rywala. "Takich sytuacji trzeba się wystrzegać"

Aron Chmielewski: nie nosić głów w chmurach

- Węgry to nie jest słaba drużyna, ale wynik obu spotkań był dosyć nieoczekiwany. Chcieliśmy robić swoje i to nam wychodziło. Jesteśmy w innej fazie przygotowań niż Węgrzy. Liczyliśmy na to, że będą dużo szybsi na lodzie, bo zaraz mają mistrzostwa świata Dywizji IA, więc ta dyspozycja ma już u nich rosnąć. Dlatego staraliśmy się robić krótkie zmiany, bo po dwóch tygodniach zgrupowania mamy trochę ciężkie nogi. Tym bardziej wynik cieszy, ale najbardziej chyba to, że wypełniliśmy zadania taktyczne. To dobry prognostyk.