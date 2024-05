Polscy hokeiści stracą trenera? Szkoleniowiec zabrał głos

Polska po 22 latach awansowała do hokejowej Elity. To w dużej mierze była zasługa pracy trenera Roberta Kalabera , który z naszą kadrą pracuje od 2020 roku.

55-latek bardzo dobrze przygotował nasz zespół do gry w Elicie. Polacy sprawili wiele problemów silnym ekipom naszpikowanym gwiazdami NHL. Czy zatem to nie będzie pożegnania Kalabera z kadrą? Szkoleniowiec ten pokazał, że zna się na swojej pracy, więc być może otrzyma o wiele lepsze propozycje. Tym bardziej że w polskiej reprezentacji nie pracuje podobno za zbyt duże pieniądze.

Co dalej z trenerem Robertem Kalaberem? Szkoleniowiec wyjaśnił

- Najbardziej tego pierwszego z Łotwą. Graliśmy naprawdę dobrze. Zaskoczyliśmy rywala, który może nas trochę zlekceważył. Prowadziliśmy w tym meczu trzy razy, jednak przegraliśmy dogrywce. Trzy punkty w tym spotkaniu dałyby nam większą pewność w grze. Pokazaliśmy jakość w każdym meczu. Każdy z naszych rywali miał indywidualności, jakich my nie mieliśmy . Ten turniej to jest wielkie doświadczenie dla młodych hokeistów. Zobaczyli, jak wiele jeszcze muszą pracować. Polska liga nie jest słaba, ale brakuje nam jednak indywidualności. Takich zawodników, którzy poprowadziliby grę. Najlepiej byłoby, gdyby coraz więcej hokeistów grało w zagranicznych ligach. Tam mogą się nauczyć sporo.

- Z tego, jak wyglądała nasza gra. To były mecze walki. Z USA zagraliśmy fantastyczne spotkanie . Z tego meczu mam najlepsze odczucia. Przez długi czas graliśmy z nim i jak równy z równym. Eksperci z całego świata byli pod wrażeniem, jak graliśmy przeciwko gwiazdom NHL. Musieli się naprawdę solidnie napracować, żeby z nami wygrać. Mamy zatem pomysł na to, jak tę drużynę rozwijać i teraz trzeba iść w tym kierunku.

- Zobaczymy. Siądziemy z zarządem i prezesem i oni powiedzą, jak to widzą. Zobaczymy, w jakim kierunku pójdziemy. Z klubem podpisywałem kontrakt po to, żeby zostać w kadrze. Nie ukrywam, że chciałbym kontynuować pracę z reprezentacją .

- To prawda i bardzo im chcemy za to podziękować. Byli fantastyczni i jestem im za to wdzięczny. W Polsce hokej nie cieszy się wielkim zainteresowaniem. Zajmuje odległe miejsce, jeśli chodzi o oglądalność. Wierzę, że to się zmieni, bo tej najszybszy sport zespołowy na świecie. Jeśli będzie większe zainteresowanie, to w klubach pojawi się więcej zawodników. Musimy mieć ich więcej, żebyśmy mieli z kogo wybierać. To wszystko jest powiązane z marketingiem i infrastrukturą. W Polsce potrzebujemy więcej hal lodowych.