Polscy bracia napisali piękną historię. "Będzie co dzieciom opowiadać"

Jestem jeszcze młodym zawodnikiem i nawet w klubie nie grałem regularnie do końca. Dlatego to, że tu jestem, jest dla mnie dużym osiągnięciem. Przed sezonem założyłem sobie cele. Jednym z nich był przyjazd na zgrupowanie Polski. W życiu bym nie powiedział, że będę z kadrą przygotował się do mistrzostw świata, a co dopiero, że pojawię się na lodzie w mistrzostwach świata w Ostrawie. Korzystam zatem z chwili. Gdyby kilka tygodni temu ktoś mi powiedział, że tak właśnie będzie, to powiedziałbym mu, żeby się puknął w czoło

~ dodał.