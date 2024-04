Polscy bracia chcą podbić świat. Wychowali ich Czesi

Ich kariery zaczęły się w Nowym Targu . Nikt z pewnością nie obrazi się, jeśli nazwiemy to miejsce stolicą polskiego hokeja, bo to miasto na Podhalu to prawdziwa hokejowa kuźnia.

Czesi zrobili z nich prawdziwych hokeistów. Za synami poszli rodzice

- Nie było u nas większych tradycji sportowych w rodzinie. Starsi kuzyni grali w hokeja. Teraz amatorsko grywają też nasi rodzice. I to dzięki nam! Wszystko zaczęło się ode mnie. Rok później grać w hokeja zaczął Krzysiek, a potem do hokejowych drużyn dołączyli mama i tata - opowiadał Kacper Maciaś w rozmowie z Interia Sport.

Maciasiowie pierwsze kroki w hokeju stawiali zatem w Nowym Targu, ale sportowo ukształtowali ich Czesi . Mieli 13 i 14 lat, kiedy trafili do Ostrawy . Tam najpierw grali w dzielnicy Poruba , a następnie Krzysztof trafił do Vitkovic .

Kiedy odchodziliśmy z Polski, to graliśmy w starszych rocznikach i mimo tego się wyróżnialiśmy. Poszliśmy do Czech i tak już nie było. Momentami czułem się nawet zdecydowanie gorszy od rówieśników z Czech. Można zatem powiedzieć, że tam ukształtowaliśmy się hokejowo. Moment rozpoczęcia treningów w Czechach był przełomowy dla naszych karier

- Przepaść w szkoleniu młodzieży jest ogromna. W Polsce czasami trenerzy dzwonią po zawodnikach, by pojechali na mecz, bo nie mogą uzbierać dwóch piątek. W Czechach już w wieku 13 lat jest selekcja. Nikt jednak nie zostaje całkowicie skreślony. Po prostu w danym momencie wybiera się najlepszych do ekstraligowych drużyn. Jest tam o wiele więcej dzieci i klubów, a lodowiska są nawet w małych wioskach. Nie ma co w ogóle porównywać do tego, co mamy w Polsce - dodał.