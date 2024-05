Polakom rosną skrzydła na MŚ. "Całe życie czekaliśmy na coś takiego"

Euforia ogarnęła Polaków

Do tej pory Polacy prezentują się bardzo dobrze. Nie są chłopcem do bicia, ale brakuje trochę szczęścia. Po meczach ze Szwecją i Słowacją media w tamtych krajach bardzo chwaliły polskich hokeistów.

Co jednak z tego, skoro przegrali najważniejszy - jak na razie - mecz z Francją. Trójkolorowi grali o życie i pokazali, jak to się robi. Wygrali 4:2, a cieniem na naszą drużyną rzuciła się pierwsza tercja tego spotkania. To było najsłabsze 20 minut Polaków w tym turnieju i może się to okazać naprawdę kosztowne.