Polak zszokował rywali na mistrzostwach świata. Po meczu wysłał jasny przekaz

Wyjątkowa bramka, która zszokowała rywali

Ta bramka to było dla nas coś specjalnego. Z takim rywalem. Nie przegramy przecież na co dzień przeciwko tak mocnym drużynom, które są przepełnione gwiazdami z NHL. Kilka takich bramek, kiedy obijałem bramkarza, strzeliłem w karierze. Ta była jednak najbardziej wyjątkowa

Zapytany o to, czy były nerwy przed spotkaniem i strach przed ewentualnym pogromem, odparł: - Nie było w ogóle mowy o zdenerwowaniu przed meczem. Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę z wielkiej klasy rywala i z tego, jak ten mecz będzie wyglądał, ale dla nas to była bardziej radość z tego, że możemy zagrać taki mecz. Walczyliśmy do końca i mieliśmy swój plan na ten mecz. Nawet mieliśmy dobry wynik, bo przegrywaliśmy tylko 1:3. Tym bardziej szkoda tych dwóch bramek w końcówce w osłabieniu. Chcieliśmy udowodnić, że polski hokej zasługuje na coś więcej. Nasze miejsce jest w Elicie i takie mecze chcemy grać co roku. Potrafimy grać w hokeja, co pokazaliśmy i tym samym możemy też grać w lepszych ligach.