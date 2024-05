Polacy "zabawili się" z potęgą. Teraz pewnie pośmieją się z siebie

Polacy bez kompleksów. Chcieli sobie "zatańczyć" ze Szwedami

- Chcieliśmy zagrać agresywnie, jeśli tylko będzie taka okazja. Gdyby to nam nie wyszło, to mieliśmy się cofnąć. Długo utrzymywała się niewielka bramkowa przewaga Szwedów, co było dla nas korzystnym wynikiem. Gdybyśmy strzelili na 3:2, to może by im coś przeskoczyło i zagraliby jeszcze bardziej ofensywnie. Niestety skończyło się 1:5 - mówił Krystian Dziubiński w rozmowie z Interia Sport.