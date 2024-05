Polacy trafili na kosmicznie trudnych rywali. Co dalej? „Selekcjoner ma plan”

Interia.pl: Do Polski przyleciałeś 10 lat temu. Jak od tego czasu zmienił się nasz hokej?

John Murray, bramkarz hokejowej reprezentacji Polski: - Wydaje mi się, że wówczas mniej kibiców interesowało się hokejem i przychodziło na mecze. Na wielu spotkaniach było cicho, a teraz niemal na każdym lodowisku panuje fajna atmosfera. To jest super, polski hokej musi rosnąć.

- Zdecydowanie. 10 lat temu może 4-5 drużyn grało na równym i wysokim poziomie, a dziś nie jest łatwo wygrać z żadną drużyną. Pamiętam, że na początku w Polsce zdarzały się zwycięstwa dziesięcioma i więcej bramkami, a teraz to już wielka rzadkość.

Wynika to z faktu, że Polacy grają coraz lepiej? Czy może sprowadzamy do ligi coraz lepszych obcokrajowców?

- Wszystkiego po trochę. Mamy kilku dobrych doświadczonych zawodników, ale do zespołów przebijają się też młodzieżowcy. 10 lat temu w lidze byli głównie Czesi i Słowacy, a dziś są także Finowie, Szwedzi, czy Kanadyjczycy. To pomaga.

- Trochę o tym myślę, ale najważniejsze będzie zdobycie co najmniej czterech punktów, bo to da nam utrzymanie w Elicie. Udało nam się awansować po raz pierwszy od 22 lat, a to już jest fundament, na którym można budować. Teraz trzeba się utrzymać, a później stawiać kolejne kroki. I wciąż iść trochę dalej. Powoli, ale dalej.