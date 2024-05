Polacy szczerze po porażce. "Tego potrzebujemy, by się utrzymać"

Interia: Mimo porażki 1:5 ze Szwedami możecie być chyba z siebie zadowoleni.

Grzegorz Pasiut: - Myślę, że tak. Już przed meczem byliśmy skazywani na porażkę, ale wierzyliśmy w to, że uda się pokazać z jak najlepszej strony. Walczyliśmy, do tego w obronie spisaliśmy się nie najgorzej. Pomimo wysokiego poziomu Szwedów, potrafiliśmy się im postawić. Nie powiem, że prowadziliśmy grę, by bym skłamał. Ale pamiętajmy, na jakim poziomie grają Szwedzi, a na jakim my. Takich meczów z takimi przeciwnikami mamy bardzo mało. Myślę więc, że powinniśmy być dumni z takiego spotkania. Daliśmy z siebie wszystko. Każdy starał się, jak mógł. Reklama

Zaliczyliście też próbę charakteru, bo udało wam się podnieść mimo dwóch szybko straconych bramek.

- Wiedzieliśmy, że może być taki scenariusz. Wiedzieliśmy, że od samego początku będziemy musieli odpierać ich ataki. Pokazaliśmy charakter przez 60 minut, a to jest dla tej drużyny najważniejsze. Potrzebujemy tego, by się utrzymać w Elicie.

Wydaje się, że z każdym meczem zbieracie ogromne doświadczenie.

- Szwedzi kiedyś też zaczynali grać w hokeja jak my, ale teraz różnica jest taka, gdzie oni dziś grają. Powinniśmy być zadowoleni, że potrafimy się im postawić, mając zespół złożony niemal wyłącznie z zawodników z naszej ligi.

Kluczowym meczem w walce o utrzymanie będzie wtorkowa potyczka z Francuzami, którzy dziś po dogrywce przegrali z Łotwą

- Widzieliśmy początek tego meczu... Wiemy, po co tutaj przyjechaliśmy. Nie przyjechaliśmy wygrywać ze Szwecją, tylko się utrzymać. Nasz cel po tych dwóch spotkaniach się nie zmienił. Z Francją na pewno pokażemy co najmniej tyle samo serca i charakteru co z Łotwą i Szwecją. Reklama

W meczu z Francją dojdzie do tego jeszcze wielka presja.

- Jeśli chcemy się utrzymać i być w tej Elicie trochę dłużej, to musimy sobie z nią radzić. Przede wszystkim wtedy, gdy będziemy musieli prowadzić mecz i go wygrać. Jeśli nie radzilibyśmy sobie z presją, to z miejsca bylibyśmy skazani na spadek.

Rozmawiali w Ostrawie Piotr Jawor i Tomasz Kalemba

MŚ Elity. Gdzie i kiedy oglądać mecze?

Hokejowe MŚ Elity w Pradze i Ostrawie trwają od 10 maja. Następnymi rywalami Polaków będą: Szwecja (12 maja, godz. 20:20), Francja (14 maja, godz. 20:20), Słowacja (15 maja, godz. 20:20), USA (17 maja, godz. 20:20), Niemcy (18 maja, godz. 16:20), Kazachstan (20 maja, godz. 20:20). Transmisje będzie można oglądać na sportowych antenach Polsatu oraz w Polsat Box Go. Relacje na Sport.Interia.pl.

