Polacy stoją przez wielką szansą. "Taka sytuacja może się już nie powtórzyć"

Piotr Jawor, Interia.pl: Do meczu z Łotwą zostało kilkadziesiąt godzin. Czujesz spokój czy ekscytację?

Grzegorz Pasiut: - Raczej spokój. Wiemy, jak będą wyglądały te mistrzostwa i co nas w nich czeka. Wiemy też, ile pracy włożyliśmy przez kilka lat, by tu wystąpić. Każdy z nas już chciałby wyjechać na lód i poczuć to wszystko na swojej skórze.

Czego się spodziewacie po tych mistrzostwach?

- Każdy mecz musimy zagrać na 100 proc. Bez względu na samopoczucie i warunki. Tu nie ma słabych zespołów. W końcu zmierzymy się z drużynami, które przez lata były poza naszym zasięgiem. Nie możemy odpuścić ani na chwilę, jeśli chcemy coś ugrać na tym turnieju. Reklama

Jak porównasz organizację MŚ Elity do Dywizji 1A czy 1B?

- Nie da się tego porównać. Teraz jesteśmy na największej imprezie hokejowej na świecie i to w kraju, gdzie ta dyscyplina jest sportem narodowym. Różnica jest bardzo duża między Elitą a pozostałymi dywizjami. Naprawdę, cieszmy się tym, bo to wspaniały czas dla całego naszego hokeja. Nigdy nie byłem w tym miejscu, w którym znajduję się teraz. Jestem szczęśliwy, że mogę grać na takim poziomie.

Na inaugurację zmierzycie się w sobotę z Łotyszami, brązowymi medalistami mistrzostw świata. Przed takim rywalem czuje się obawę?

- Nie patrzymy na ich osiągnięcia, ale wiemy, że to bardzo dobra drużyna, która potrafi ogrywać hokejowe potęgi. To będzie bardzo ciężki mecz. Pewnie będziemy czuli lekki stres, w końcu dla nas to coś innego. Musimy jednak być przygotowani na 100 proc.

Podczas tego turnieju będziecie pewnie głównie się bronili.

- Nie spodziewamy się, że będziemy prowadzili grę. Każdego rywala przeanalizujemy osobno, ale wiemy, że większość czasu będziemy w defensywie i spróbujemy gry z kontry. Wiemy, co mamy robić. Reklama

Dzień przed meczem z Łotwą dużo czasu poświęciliście na trenowanie przewag. Ten element może być kluczowy?

- Na tym poziomie musimy wystrzegać się kar. A jak my zagramy w przewadze, to będziemy musieli robić wszystko, by ją wykorzystać, bo na pewno takich sytuacji nie będzie dużo.

Wydaje się, że o utrzymanie będziecie walczyli z Francją i Kazachstanem. Na te spotkania będziecie próbowali zachować siły?

- W każdym meczu musimy grać na 100 proc., nikt na pewno nie będzie się oszczędzał.

Stawiam tezę: ten turniej jest najważniejszą imprezą dla polskiego hokeja w XXI w. Zgadzasz się?

- Tak. I właśnie dlatego jest mi przykro, że medialnie tak słabo wykorzystaliśmy ostatni rok po awansie. Marketingowo przespaliśmy ten czas, a taka sytuacja może się już nie powtórzyć.

Rozmawiał w Ostrawie Piotr Jawor

Hokejowe MŚ Elity. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Polacy pierwszy mecz rozegrają 11 maja o godz. 16:20 z Łotwą. Następnie naszymi rywalami będą: Szwecja (12 maja, godz. 20:20), Francja (14 maja, godz. 20:20), Słowacja (15 maja, godz. 20:20), USA (17 maja, godz. 20:20), Niemcy (18 maja, godz. 16:20), Kazachstan (20 maja, godz. 20:20). Transmisje będzie można oglądać na sportowych antenach Polsatu oraz w Polsat Box Go. Relacje na Sport.Interia.pl. Reklama

