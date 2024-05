Polacy padli ofiarą brutalnych przepisów. Ogromna strata

Hokejowa reprezentacja Polski po 22 latach wraca do Mistrzostw Świata Elity. Z najmocniejszymi zespołami pożegnała się w 2002 r. w Finlandii, choć z racji zajętego miejsca na to nie zasługiwała. O wszystkim zdecydował jednak bardzo nietypowy przepis... Dziś Polacy wracają do Elity spotkaniem z Łotwą (godz. 16.20). Transmisja w Polsacie Sport 1, stream onlina na Polsat Box Go, relacja na Sport.Interia.pl.