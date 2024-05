Polacy mają wszystko w swoich rękach. "Chcemy pokazać światu"

Krzysztof Maciaś: chcemy pokazać światu, że zasłużyliśmy na to miejsce

Tomasz Kalemba i Piotr Jawor, Interia Sport: Czujesz, że przed wami ważny mecz? Dla was on będzie jak spotkanie o mistrzostwo świata?

Krzysztof Maciaś: - Tak. Na pewno. Przyjechaliśmy na te mistrzostwa świata z jednym celem. Tym jest utrzymanie w Elicie. Walczyliśmy w każdym meczu, ale na razie udało nam się zdobyć tylko jeden punkt z Łotwą. Z Kazachstanem gramy teraz o wszystko . Trzeba dać z siebie wszystko to, co zostało w nas po tych sześciu meczach.

Wszystko, co było do tej pory trzeba wymazać i skupić się na jednym celu.

- Tak jest. Tego, co już było, nie zmienimy. To jest przeszłość. Dlatego wyrzucamy z głowy te wszystkie mecze. Jedyne, co się teraz liczy to Kazachstan i zwycięstwo w meczu z nimi.