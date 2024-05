Polacy byli skazywani na pożarcie, ale znowu uniknęli kompromitacji

Poza pierwszymi 10 minutami, w których strzelili nam dwa gole, to możemy być zadowoleni. Pokazaliśmy, że z takim rywalem możemy momentami grać jak równy z równym. Na początku jednak mocno nas zdominowali. Było mocne tempo. My dzień wcześniej graliśmy, a oni odpoczywali i może stąd się to wzięło. Regeneracja nie była taka, jak trzeba, bo po takich meczach, jak z Francją, trudno jest zasnąć

~ mówił Patryk Wronka w rozmowie z Interia Sport.