Piękny sen polskich hokeistów. Niestety, zostali bezlitośnie wybudzeni

Właśnie o takich spotkaniach polscy hokeiści będą opowiadali dzieciom i wnukom. A jeśli wytrwaliby do końca spotkania, to przez lata ich heroiczny bój wspominałby cały kraj. Gdyby hokejowe mecze trwały 30 minut, to zawodnicy Roberta Kalabera zostaliby narodowymi bohaterami. Niestety, w hokeja gra się dwa razy dłużej...