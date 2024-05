Piękna walka Polaków. Postawili się gigantowi, niesamowita bramka

Polska do meczu z faworyzowaną Szwecją, 11-krotnym mistrzem świata, przystępowała osłabiona brakiem Bartosza Ciury. Ten w dramatycznym meczu z Łotwą, przegranym po dogrywce 4:5, doznał złamania piątego palca u ręki. W jego miejsce trener Robert Kalaber desygnował do gry w parze z Marcinem Koluszem - Jakuba Wanackiego. Z kolei dodatkowe powołanie do kadry dostał Kacper Maciaś.