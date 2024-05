Perfekcyjny debiut, on napoczął Polaków. To zdecydowało o naszej porażce

MŚ elity. Justin Addamo dał nowy impuls Francuzom

Dla Addamo to drugi udział w mistrzostwach świata elity. Przed rokiem w siedmiu meczach zdobył dwie bramki, teraz już wyrównał to osiągnięcie. "Justin Addamo ma dużą budowę ciała, podobnie jak Sacha Treille, który spisał się dobrze w pierwszych meczach, ale nie zagraliśmy w nich na odpowiednim poziomie. To miłe uczucie widzieć, że debiutujący gracz strzela dwa gole" - przyznał Stephane Da Costa, który podwyższył wynik na 3-0, cytowany przez "L'Equipe".