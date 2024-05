Panowie, zróbcie to! Polacy potrzebują wygranej, by spełnić marzenia

Tylko wygrana za trzy punkty. Polacy zdobyli serca kibiców

Zresztą po sześciu meczach drużyna ta ma dziewięć zdobytych bramek i 30 straconych. Polacy mają o jednego gola więcej strzelonego i o cztery mniej stracone. Nie byli zatem chłopcami do bicia dla nikogo. Tymczasem Kazachstan dzień przed ważnym meczem z Polską został zawstydzony przez USA . Amerykanie wygrali 10:1, notując pierwszy dwucyfrowy wynik w tym czempionacie. To może mieć wpływ na mental kazachskiej drużyny.

"Pójdziemy na całość i zostaniemy w Elicie"

- To będzie dla nas najważniejszy dzień. Ten mecz trzeba wygrać. Pójdziemy zatem na całość i zostaniemy w Elicie. Jest szansa na utrzymanie się i mamy tego świadomość. Wiemy też jednak, jaki jest potencjał rywala. Wiemy, że nie mamy takiej jakości, jak rywale, ale to nie jest nasza wina. Można to nadrobić, tylko trzeba być konsekwentnym w taktyce i decyzjach - mówił Patryk Wajda .

- Musimy się przygotować na ostatni mecz i pokazać wszystko, co potrafimy. To spotkanie trzeba będzie wygrać. Musimy się w tym meczu skupiać na sobie. Kazachstan to też nie jest słaba drużyna. Prawie wszyscy zawodnicy są z KHL. Musimy zagrać na sto procent, by myśleć o wygranej - wtórował mu Kamil Wałęga.