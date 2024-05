Jestem podekscytowany i jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Trochę serce stanęło, kiedy widziałem pierwszy minuty meczu ze Słowacją i to, jak w nich graliśmy. Na szczęście drużyna szybko się odbudowała w kolejnych minutach. Mam nadzieję, że będziemy tak grać w tych MŚ, jak w czasie naszych niezłych 35 minut. Pozostałe 25 minut spotkania ze Słowacją powinni posłużyć jako materiał szkoleniowy dotyczący tego, jak nie możemy grać. Nie możemy być sparaliżowani, związani, nie możemy faulować i oczywiście musimy lepiej grać w przewagach. Widać różnicę pomiędzy nami a czołowymi ekipami. Będą zatem drużyny, z którymi w Czechach będziemy grać o honor, ale to będą dobre przetarcia przed najważniejszymi dla nas meczami, czyli tymi z: Łotwą, Francją i Kazachstanem. Będzie na pewno sporo emocji, ale mam też nadzieję, że na koniec sporo radości

~ analizował Czerkawski, były zawodnik NHL, który w czasie MŚ będzie ekspertem Polsatu, w rozmowie z Interia Sport.