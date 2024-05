Nową polską gwiazdę zatrzymała choroba. Jeszcze nam pomoże w mistrzostwach świata

W ostatnim tygodniu miałem wiele problemów ze zdrowiem. Może to było spowodowane tymi nerwami i moja odporność spadła na poziom zero. Najpierw miałem zatrucie pokarmowe, a potem musiałem wziąć antybiotyk, bo miałem infekcję. Straciłem zatem tydzień z przygotowań. I dlatego początek mistrzostw świata jest dla mnie bardziej treningowy. W meczu ze Szwecją już jednak miałem okazję być z chłopakami, co było dla mnie ważne. Poczułem emocje i przygotowałem się na to, co może mnie czekać. Wszelkie kłopoty są już za mną i jestem gotowy do gry

~ opowiadał 30-letni bramkarz GKS Tychy.