Nigdy nie byli na hokeju. Przyciągnął ich sukces Polaków. Zaskoczenie w Ostrawie

Ostrawa pierwszego dnia hokejowych mistrzostw świata Elity została opanowana przez Słowaków. To jednak nie dziwi, bo w tym kraju hokej to sport narodowy. Słowacy zdominowali trybuny meczu inauguracyjnego, w którym zmierzyli się z Niemcami, przegrywając 4:6. W Fan Zonie, która znajduje się obok Ostravar Areny również dominowały koszulki tej reprezentacji, ale można też było już dostrzec pierwszych polskich fanów. To dla nich niesamowite przeżycie, bo Biało-Czerwoni wracają do hokejowej Elity po 22 latach przerwy. Transmisje meczów na sportowych antenach Polsatu oraz w Polsat Box Go.