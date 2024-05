Niestety, to możliwe. Polacy dziś mogą spaść z Elity, czekają na ważny wynik

Czujemy się dobrze w Elicie i zrobimy wszystko, żeby się utrzymać. Mam nadzieję, że USA wygra z Kazachstanem i nie dadzą zapunktować rywalowi. Gdyby tak się stało, to będziemy mieli problem

Co musi się stać, by Polacy utrzymali się w Elicie?

Polaków w spotkaniu USA - Kazachstan najbardziej urządza wygrana Amerykanów za trzy punkty (czyli w regulaminowym czasie), bo wtedy układ dla naszych hokeistów jest jasny - jeśli też zdobędą trzy punkty w poniedziałkowym spotkaniu z Kazachstanem, to utrzymają się w Elicie, a rywale spadną.

Sprawa mocno się skomplikuje, jeśli Kazachstan urwie Amerykanom punkt (czyli przegra po dogrywce), bo wówczas Polacy najprawdopodobniej będą musieli pokonać Kazachów dwoma bramkami (zależy to również od wyników spotkań Francuzów z Niemcami i Szwecją).

Na szczęście takie rozwiązanie jest mało prawdopodobne, bo Amerykanie bardzo poważnie traktują turniej i cały czas mają o co grać.

Do Czech zawodnicy Stanów Zjednoczonych przywieźli aż 22 zawodników z NHL, a jeśli ktoś odmawiał selekcjonerowi, to z dużym prawdopodobieństwem wypisywał się także z występu na igrzyskach olimpijskich w 2026 r. Amerykanie w Czechach chcą bowiem walczyć o medale, ale na razie nie mogą być pewni nawet awansu do fazy pucharowej.