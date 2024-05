Niespodziewany problem bramkarza reprezentacji Polski. „U nas to mi się jeszcze nie zdarzyło”

David Zabolotny: I takie było. Dużo strzałów i dużo roboty, ale dla bramkarza to jest najlepszy scenariusz, bo pozwala zamknąć się w takiej bańce i złapać tzw. flow. Tak się właśnie dzisiaj czułem. Niemal przez cały mecze wpuściłem trzy bramki, dwie kolejne wpadły podczas czterominutowego osłabienia, gdy trochę już opadliśmy z sił. Musimy to przeanalizować i znaleźć błędy.

Gdy usłyszałeś, że bronisz przeciwko Szwedom, to pewnie radość mieszała się z niepokojem.

- Od początku wiedzieliśmy, że każdy z nas dostanie szansę podczas tego turnieju. Taki mecz to wielki wysiłek dla bramkarza, szczególnie jak w 80 proc. tych spotkań będziemy się bronić. Byłem szczęśliwy, że mogą zagrać przeciwko takim rywalom i chciałem pokazać się z jak najlepszej strony.

Aż 18 zawodników reprezentacji Szwecji gra na co dzień w NHL. Co w ich uderzeniach był najtrudniejsze? Siła? Precyzja? Zaskoczenie?

- Największą różnicą była ich szybkość. Pierwsze dwie bramki zdobyte były w takim tempie, jakiego w karierze chyba jeszcze nie widziałem. To dla mnie lekcja... Strzały też mieli mocniejsze. Uderzenie Victora Hedmana zapamiętam, bo trafił mnie prosto w klatkę, aż mnie trochę przytkało. W polskiej lidze coś podobnego mi się nigdy nie zdarzyło.

- Jeszcze nie, niektórzy tylko krzyknęli po ich meczu z Łotwą, jaki był wynik [Francuzi przegrali po dogrywce]. Też powalczyli, co tylko pokazuje, że nie ma tu słabych drużyn. We wtorek zrobimy wszystko, by dobrze się zaprezentować i utrzymać w Elicie.