Na tego gola czekaliśmy 35 lat. Jasny przekaz MVP polskiej drużyny

Do 31. minuty utrzymywał się bezbramkowy remis. W trzeciej tercji jedyną bramkę dla naszej drużyny strzelił Grzegorz Pasiut . To był piękny strzał, ale też pierwszy zdobyty gol w meczu z USA od 35 lat , kiedy to ulegliśmy tej drużynie w MŚ 2:11. Teraz było o niebo lepiej.

Grzegorz Pasiut: żeby pozostać w Elicie potrzebujemy punktów

- Jeżeli się utrzymamy, bo to jest nasz główny cel, to będę o niej pamiętał. Na pewno, jeśli tego dokonamy, zapamiętam to, że zostaliśmy w Elicie po raz pierwszy od blisko pół wiek, a nie to, czy strzeliłem bramkę w meczu z USA - mówił.