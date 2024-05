Polacy wrócili do hokejowej elity po 22 latach przerwy. Tak więc każdy występ jest dla nas świętem. Udział w turnieju w Czechach rozpoczęliśmy od spotkania z Łotwą. "Biało-Czerwoni" postawili się trzeciej drużynie ubiegłorocznego czempionatu i co prawda przegrali, ale tylko jedną bramką (4-5) i to po dogrywce , zdobywając punkt.