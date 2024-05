MŚ Elity. Niecodzienne otwarcie gospodarzy, kibice mogli być zaskoczeni

Może niezbyt piękny, ale za to emocjonujący powrót Mistrzostw Świata Elity do Czech zafundowali gospodarze swoim kibicom. Na organizacją turnieju nasi sąsiedzi czekali dziewięć lat, a w praskiej O2 Arena ich mecz z Finami przyszło oglądać ponad 17 tys. widzów.

Czesi od początku dominowali i wydawało się, że bramki są kwestią czasu. W pierwszej tercji oddali 10 strzałów, rywalom pozwolili tylko na jeden , a mimo to pierwsza część skończyła się 0:0.

Wszystko wskazywało, że cierpienie kibiców gospodarzy zakończyło pod koniec drugiej tercji, bo Czesi w końcu skierowali krążek do siatki. Sędziowie sprawdzili jednak sytuację na powtórkach i zdecydowali się bramki nie uznać. Po dwóch tercjach Czesi w strzałach prowadzili więc 17:6, ale w bramkach wciąż było 0:0 .

We wcześniejszym spotkaniu "grupy A" Szwajcarzy zrobili duży krok, by awansować do fazy pucharowej, choć jeszcze po pierwszej tercji Norwegowie mogli mieć nadzieję na udane rozpoczęcie turnieju, bo remisowali 1:1.