Mogli odebrać Polakom tytuł sensacji turnieju. Niespotykana sytuacja w meczu gospodarzy

Prowadzili po golu Liama Kirka, ale chwilę później był już remis i takim wynikiem zakończyła się pierwsza tercji. W drugiej odsłonie Brytyjczycy znów trafili do siatki, ale gol nie został uznany. Dopiero wtedy do gry wzięli się gracze zza oceanu i zdobyli trzy bramki. W ostatnie odsłonie Wielka Brytania trafiła jeszcze do siatki, ale ostatecznie spotkanie zakończyło się wygraną Kanady 4:2.

Fajnie jest trafiać do siatki, ale niespecjalnie o tym teraz myślę. To było nasze pierwsze spotkanie, które pokazało, że przed nami wiele rzeczy do poprawy

Kolejną huśtawkę nastrojów zafundowali swoim kibicom gospodarze turnieju. Czesi byli faworytami spotkania z Norwegią i wydawało się, że szybko się z nimi rozprawią. Tymczasem gospodarze mieli problemy ze skierowaniem krążka do siatki, za to Norwegowie do siatki posyłali co drugie uderzenie! Efekt? W pierwszych dwóch tercjach Czesi oddali 34 strzały (w tym 20 w drugiej!), a Norwegowie raptem siedem, a mimo to był remis 3:3!