Mocny początek faworyta. Kuriozalna końcówka meczu w MŚ

Druga tercja rozpoczęła się strzału Setha Jonesa w słupek w 20. sekundzie. Szwedzi, widząc, co się święci, postanowili już wcześniej rozbijać ataki rywali. Starali się też jak najdłużej utrzymywać przy krążku. W 24. minucie Lucas Raymond znalazł się w idealnej sytuacji strzeleckiej i to wykorzystał, kierując "gumę" w samo okienko bramki Alexa Lyona .

Dopiero w połowie meczu mieliśmy pierwszą karę w tym meczu. Na dwie minuty do boksu udał się Linus Johansson. Amerykanie za wszelką cenę chcieli złapać kontakt z rywalem i obstrzeliwali w przewadze bramkę Filipa Gustavssona . Szwedzi przetrwali jednak grę w osłabieniu.

Amerykanie jednak dopięli swego. W 33. minucie przeprowadzili piękną koronkową akcję. Jones obrócił się z krążkiem i zagrał na lewo do Z acha Werenskiego , który strzałem w samo okienko pokonał szwedzkiego golkipera.

Chwilę później po błędzie Victora Hedmana sytuacji sam na sam nie wykorzystał Joel Farabee . Świetnie spisał się w tym momencie Gustavsson. Ten fragment spotkania wyraźnie należał do Amerykanów, którzy stworzyli jeszcze kilka dogodnych sytuacji.

Kiedy wydawało się, że zawodnicy USA są w stanie wyrównać, to Szwedzi przeprowadzili znakomitą akcję zakończoną świetnym strzałem Marcusa Johanssona .

W trzeciej odsłonie Amerykanie nie mieli wyjścia, tylko musieli się rzucić do odrabiania strat. W 44. minucie zmniejszyli je po tym, jak Gustavssona pokonał Brock Nelson . Po chwili Amerykanie mieli szansę na doprowadzenie do wyrównania, bo po raz drugi w tym meczu grali w przewadze. Kolejna taka sytuacja nie przyniosła im jednak gola.

Amerykanie robili, co mogli, żeby doprowadzić do wyrównania. Na szwedzką bramkę sunął atak za atakiem. Mieli nawet kolejną okazję gry w przewadze. Wycofali bramkarza, ale otrzymali cios od Victora Hedmana. Za moment wynik ustalił, także po strzale do pustej bramki, Eriksson Ek.