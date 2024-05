Mocne słowa w polskiej szatni. "Podcięte skrzydła, ale nie załamujemy się"

Zbyt duży respekt do Francji

- Nie było to łatwe mentalnie, ale daliśmy radę się zebrać. Do ostatnich sekund staraliśmy się zmienić niekorzystny dla nas wynik, ale nie udało się. Teraz trzeba wyciągnąć wnioski po tym meczu - mówił Bartosz Fraszko w rozmowie z Interia Sport.

Zapytany o to, skąd u naszych zawodników wziął się przestój, który trwał pół meczu, odparł: - Mieliśmy chyba zbyt duży respekt do drużyny z Francji . To bardzo dobra drużyna, ale cały mecz powinniśmy grać tak agresywnie, jak w trzeciej tercji. W niej byliśmy lepszą ekipą. Na pewno nie zjadł nas stres.

- Do tego meczu jest jeszcze daleko. Zobaczymy, jak potoczą się kolejne spotkania w naszej grupie. Sami też na każdy mecz wychodzimy po to, by go wygrać. Jesteśmy skazywani na porażkę praktycznie z każdym rywalem, ale potrafimy nawiązać walkę, co już pokazywaliśmy na tych mistrzostwach świata - zakończył Fraszko.