Kapitan Polaków przestrzega rywali. Padły mocne słowa

- No, było dobrze (śmiech). Każdy chciał pomyślnie zacząć turniej, pierwsza i druga tercja wyszły fajnie. W trzeciej też w sumie nie było nieźle. Dobrze, że uratowaliśmy punkt, choć my i kibice mieliśmy chrapkę na trzy. Patrząc jednak na chłodno, to może lepiej nam to wyjdzie, bo dalej będziemy spięci, a kto wie, jakby to było po wygraniu pierwszego spotkania. Wszyscy by pewnie myśleli, że później wygramy jeszcze jedno i już będzie po wszystkim w kontekście walki o utrzymanie. Tymczasem każdy mecz jest inny i w każdym trzeba walczyć.

