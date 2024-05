Kapitan naszej kadry skołowany. Co się stało?. "Coś nie pykło"

W pierwszych 20 minutach graliśmy zdecydowanie za wolno. Francuzi ciągle byli pierwsi przy krążku. Daliśmy się im zupełnie zdominować. Nie wiem, skąd się to wzięło. Była bowiem koncentracja, bo doskonale wiedzieliśmy, jaki to będzie mecz. Francja to jednak mocny rywal, który jest od nas wyżej klasyfikowany. Każdy z nas zdawał sobie sprawę, że nie będzie łatwo. Była w nas wiara, ale nie wiem, co się stało. Coś nie pykło. Takie dni się czasem zdarzają

~ mówił Krystian Dziubiński, kapitan naszej drużyny, w rozmowie z Interia Sport.