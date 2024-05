Jeszcze nie wszystko stracone! Polska wciąż może to zrobić

Regulamin jest jasny. W przypadku równej liczby punktów decyduje mecz między zainteresowanymi drużynami. Dlatego, by wyprzedzić jeszcze Francję, trzeba będzie uzyskać o punkt więcej od Trójkolorowych. To wydaje się już nierealne.

Ten mecz może zdecydować o pozostaniu w Eliicie

W piątek (17 maja) przyjdzie czas na jednego z faworytów MŚ ekipę USA (godz. 20.20) i tutaj również na punkty nie ma co liczyć. Sobota to starcie z Niemcami (godz. 16.20), którzy w Ostrawie nie błyszczą.

Wiele wskazuje na to, że o tym, czy Polska utrzyma się w Elicie, zadecyduje ostatni mecz z Kazachstanem (20 maja, godz. 20.20). Ta ekipa w pierwszym spotkaniu na MŚ pokonała Francję 3:1. Patrząc na to, z kim jeszcze grają przed meczem z Polską, trudno przypuszczać, by do swojego konta dopisali jeszcze jakieś punkty.